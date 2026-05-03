Більше не зможе запускати ракети: ЗСУ успішно атакували носій "Калібрів"

Українські сили провели спільну операцію в районі порту Приморськ, унаслідок якої було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", а також інші судна й об'єкти портової інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про успішну операцію українських військових?

Українські військові здійснили успішну атаку по об'єктах у порту Приморськ. Про це президенту повідомив генерал-майор Євгеній Хмара, відзначивши злагоджену роботу підрозділів Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та прикордонної служби.

У результаті операції було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Крім того, пошкоджень зазнали сторожовий катер і танкер, що належить до так званого тіньового нафтового флоту Росії. Значних руйнувань також зафіксовано в інфраструктурі нафтоналивного порту.

Довідково. Малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" – це сучасний російський бойовий корабель, призначений для ракетних ударів. Він може запускати крилаті ракети "Калібр" або "Онікс". Судно має довжину близько 67 метрів, розвиває швидкість до 30–35 вузлів і несе до восьми ракет. Також оснащене системою протиповітряної оборони "Панцир-МЕ" та гарматою.

Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах,

– зазначив Зеленський.

Президент подякував всім, хто докладає зусиль для протистояння Росії. Він також наголосив, що Україна буде продовжувати збільшувати масштаб операцій, щоб зупинити ворога.

До слова. Авіаційний експерт Валерій Романенко озвучив 24 Каналу думку, що зовсім скоро Росія може відчути сильніші атаки, які буде здійснювати Україна. Українська балістична ракета FP-7 проходить випробування, а її використання очікується до кінця літа 2026 року.

Яких значних втрат Росія зазнала за останній часом?

Сили оборони України продовжують системно знижувати наступальний потенціал російських військ, завдаючи ударів по ключових об'єктах на тимчасово окупованих територіях і в тилу противника. Зокрема, в ніч на 2 травня українські військові атакували важливі цілі, серед яких зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два зенітно-ракетні комплекси, дві радіолокаційні станції, шість систем контролю повітряного простору, а також пункти дислокації підрозділів і телекомунікаційний центр у Маріуполі. Унаслідок цих ударів противник зазнав втрат у живій силі, а система управління підрозділами на окупованих територіях була порушена.

Крім того, 25 квітня українські безпілотники завдали удару по аеродрому "Шагол" у Челябінській області, де були уражені російські літаки Су-57 та Су-34. Ця операція відбулася на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.