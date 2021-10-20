ЗСУ вчились стримувати танковий прорив "ворога" поблизу Криму: потужне відео

Збройні сили України провели тренування артилерійських протитанкових резервів щодо реагування на "прорив" ворога. Навчання пройшли на полігоні в Херсонській області, поблизу кордону з тимчасово окупованим Кримом.

В угрупуванні військ "Південь", що підпорядковане командуванню об’єднаних сил ЗСУ, провели навчання на одному з найбільш загрозливих напрямків.

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Військові навчання на адмінкордоні з окупованим Кримом

На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з окупованим Кримом пройшло тренування артилерійських протитанкових резервів. Військові вчилися реагувати на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника.

Протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

Як воїнам вдалося протидіяти умовному ворогу

За легендою, під час оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морські піхотинці отримали протитанковий підрозділ.

Військові здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позицій, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників,

– повідомив Сергій Наєв.

За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ, враховували не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

Схожі заходи відбуваються регулярно

Подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

Їхня головна мета – підтримати на високому рівні знання, навички та бойовий дух духу артилеристів. Під час тренувань протитанкісти показали, що вони готові якісно виконати завдання за умови різкої зміни ситуації.

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Текст допису командування об'єднаних сил ЗСУ

В угрупуванні військ "Південь", що підпорядковане Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України, на одному з найбільш загрозливих напрямків проведено тренування артилерійських протитанкових резервів щодо реагування на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника.

Захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

За легендою, в ході оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій, умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морським піхотинцям було придано у розпорядження протитанковий підрозділ.

– Зокрема, воїни-протитанкісти здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позицій, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників, – повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

– Подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Їхня головна мета – підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу артилерійських розрахунків. Під час тренувань, протитанкісти показали, що у разі ризької зміни обстановки буде необхідність – вони будуть готові якісно виконати поставлене завдання, – наголосив командувач.