Удар ЗСУ по аеродрому в Мелітополі: знищено понад 200 особового складу ворога, 300 – поранено

Внаслідок удару українських сил по аеродрому в Мелітополі, де розташовувалася ворожа військова база, загинули понад 200 одиниць особового складу противника, ще понад 300 поранені.

Такі дані в ефірі телемарафону озвучив мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал. Наразі окупанти залишили аеродром, там триває пожежа.

Увага Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує, – мер

ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і пальним. Знищено понад 200 російських військових, понад 300 – поранено,

– зазначив Федоров.

Крім того, за словами Федорова, росіяни вкрали всі запаси крові з лікарень. Тепер місцевим жителям, у разі потреби, нема де взяти кров для переливання. Біля військового шпиталю, який окупанти організували на території дитячого санаторію, була черга з машин, які звозили поранених.

Мер Мелітополя зауважив, що після знищення бази окупантів місцеві колаборанти бояться виходити на роботу.

Коротко про знищення військової бази ворога

3 липня ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі.

Іван Федоров у той же день повідомив, що Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує.

Імовірно, такий точний удар українські воїни завдали з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від США.

Крім того, з рейок зійшов бронепотяг окупантів. Джерела 24 каналу повідомили ще 2 липня, що так званий "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Відомо, що по ворогу вдало відпрацювали українські партизани, що спричинило істерику в Росії.

Окрім того, біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти переганяли боєприпаси та зброю.

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