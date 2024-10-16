Жодного "Шахеда" вперше за 48 днів: чи пов'язано це з ударом по базі дронів у Росії

Росіяни щоночі тероризують українські міста, запускаючи дрони-камікадзе "Шахеди". Однак вперше за довгий час впродовж 14 жовтня по Україні не випустили жодного БпЛА.

Головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом пояснив, чи пов'язано це з нещодавньою атакою на склад "Шахедів" неподалік від Єйська. Там могли знищити близько 400 дронів-камікадзе.

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Чому вперше за довгий час Росія не запускала "Шахеди"

У понеділок, 14 жовтня, вперше за 48 днів, зупинилися щодобові російські атаки "Шахедами". Цікаво, що незадовго до цього, 9 жовтня, була потужна й точна атака по базі зберігання ударних БпЛА Shahed у Краснодарському краї Росії. За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів.

На жаль, причина навряд чи у цьому. Росія випускає "Шахеди" з кількох пускових районів: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Єйськ і мис Чауда у Криму. Тобто з огляду на певну патерність в організації запусків цих БпЛА можна сказати, що поряд з кожним з пускових районів є власний склад зброї,

– пояснив Олег Катков.

Склад зі зброєю може бути розташований від кількох до 20 – 30 кілометрів від місця запуску дронів. Тобто ураження одного складу з "Шахедами" ніяк не могло призвести до дефіциту, адже на інших пускових майданчиках дрони все ще залишалися

Зверніть увагу! 11 жовтня з'явилися супутникові фото російської бази зберігання БпЛА Shahed у Краснодарському краї. На знімках видно наслідки атаки – пошкоджені складські будівлі та сліди пожежі.

"Чому ж не відбулося атаки "Шахедами"? Щось могло піти не так. Можливо, через зміну погодних умов вони банально щось перенесли. У будь-якому випадку на наступний день атаки "Шахедами" поновились", – наголосив Катков.

Справді, вже у ніч на 15 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе, а також ракетами. Росіяни випустили 17 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська та Курська. Вдалося збити 12 БпЛА.