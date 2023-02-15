ЗСУ вдарили по позиціях ворога 11 разів, окупанти бояться диверсій у Новій Каховці, – Генштаб

Упродовж доби ворог завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ по цивільній інфраструктурі Покровська на Донеччині та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 15 лютого.

Дивіться також Росія втратила в Україні 8-му частину бойових вертольотів і змушена змінювати тактику, – Forbes

Наголошують, що противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. З цією метою окупаційні війська суттєво зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

11 ударів по позиціях росіян

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники на Східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів.

Головне про ситуацію на усіх напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та збройних сил Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ.

Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині.

Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території Росії по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них – Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Окупанти вилучили плавзасоби у місцевих на Херсонщині

В Новій Каховці Херсонської області, за даними Генштабу, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій.