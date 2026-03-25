Унікальне влучання: що дасть Україні ураження бойового російського криголама
- Українські дрони уразили російський патрульний бойовий криголам "Пурга" на Виборзькому суднобудівному заводі в Ленінградській області.
- Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, як росіяни можуть використовувати криголами.
Міжнародні партнери подякують Україні
За словами Мусієнка, унікальність криголамів в тому, що вони можуть виконувати завдання навіть за особливо суворих умов. До прикладу, цієї зими такі умови спостерігали і в Балтійському морі.
Їхні криголами можуть пробудовувати маршрути, зокрема, для танкерів тіньового флоту. Також вони здійснюють спостереження та розвідку. Також повідомляли, що "Пурга" є потенційним носієм ракет "Калібр". Звісно, це загроза більше для Північної Європи. Адже з Балтійського моря по Україні не пускали ракети,
– зазначив Мусієнко.
В будь-якому випадку ця атака послаблює військовий потенціал Росії в Балтійському морі. Міжнародні партнери точно подякують за це Україні.
Що відомо про ураження російського криголама?
- В ніч на 25 березня українські дрони уразили патрульний бойовий криголам "Пурга". Він перебував на Виборзькому суднобудівному заводі в Ленінградській області. Судно належало береговій охороні прикордонної служби ФСБ Росії. В мережі вже опублікували фото, як корабель завалився на лівий борт.
- У виданні Defense Express розповіли, яке озброєння могло бути на борту російського криголама. Також там припустили, чим саме вдалося уразити російський корабель.