У Криму дрон пошкодив судно "Федір Урюпін": як Росія використовувала вкрадений в України буксир

Український дрон 23 грудня уразив судно "Федір Урюпін" у тимчасово окупованому Криму у бухті біля селища Чорноморське.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що відомо про судно "Федір Урюпін" та яку роль корабель відігравав для окупаційної армії.

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Що відомо про судно та наскільки воно важливе для росіян

"Федір Урюпін" – це класичний рятувальний буксир. Під час атаки в понеділок, 23 грудня, близько 17:00 судно перебувало у бухті біля селища Чорноморське. Безпілотник влучив вище ватерлінії, судно не затонуло, але значно пошкоджено.

Це ближня точка для завдання ударів з боку українських Сил оборони. Там ворогу погано вдається використовувати фактор захисту з боку вертолітно-морської авіації,

– зазначив Риженко.

Буксир "Федір Урюпін" побудований у 2010 році. Росіяни захопили українське судно ще у 2014 році під час анексії Криму. Згідно з базою Marinetraffic, буксир має російський прапор, але власником вказане українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Я так розумію, що після захоплення росіяни використовували його для своїх нафтових платформ, які розташовані на захід від Криму,

– мовив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Проте останнім часом його не використовували, тому що ці газові платформи вже не діють мінімум три роки після атак наших сил.

Ймовірно, росіяни стягують кораблі на західну частину Кримського півострова, щоб посилити захист Кінбурнського півострова й західну частину Криму. Окупанти вважають, що це нібито потенційно небезпечний напрямок для висадки десанту або рейдових дій з боку Збройних Сил України.

До слова, на території анексованого Кримського півострова регулярно вибухає. Зокрема, зранку 6 грудня біля Кримського мосту та суднобудівного заводу "Залів" було чути вибухи.