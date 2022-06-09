ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов'янськом та відбили штурм біля Тошківки

Триває 106 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Найзапекліші бої й далі точаться на Сході нашої держави, – на окремих напрямках ЗСУ вдалось досягти значних успіхів.

Зокрема, наші захисники та захисниці вдарили по ворожих позиціях поблизу Слов'янська й відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки. Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 9 червня.

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Актуальна ситуація на Сході ввечері 9 червня

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Слов'янському напрямку протягом доби 9 червня ворог активних бойових дій не проводив й наразі намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах. Основні зусилля при цьому російські загарбники зосередили на поповненні запасів та перегрупуванні своїх підрозділів. Разом з тим тривали ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на цьому відтинку фронту.

У районі населеного пункту Долина, що неподалік від Слов'янська, артилерійські підрозділи українських сил, своєю чергою, вдарили по скупченню особового складу та військової техніки противника – втрати окупантів наразі уточнюються.