Мінус міст у Росії та склади на Донеччині: ЗСУ вдарили по логістиці ворога

Українські військові 16 та 17 жовтня уразили залізничний міст у Брянській області Росії та низку ворожих складів на Донеччині. Це суттєво ускладнить постачання боєприпасів і пального для окупаційної армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успішні удари по тилах ворога?

Мішенню на території країни-агресора стала переправа через річку Унеча поблизу населеного пункту Слобода-Селецька. Точні удари по цьому об'єкту покликані порушити безперебійне перекидання російської військової техніки.

Окрім російської території, Сили оборони активно відпрацювали по тимчасово окупованих землях України. Зокрема, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя Донецької області захисники успішно накрили вогнем склади матеріально-технічних засобів загарбників.

Також поблизу Малинівки українські бійці знищили ворожий пункт управління безпілотниками.

Робота по ключових цілях Росії триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України,

– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, українські військові регулярно вибивають ворожу інфраструктуру. Зокрема, нещодавно Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах російської армії на території Курської та Брянської областей Росії, а також на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей. Зокрема, було уражено ремонтну базу ракетних комплексів "Іскандер-М", радіолокаційну станцію, склади пального та боєприпасів, а також місця зосередження російських військових.

Крім того, на початку жовтня було атаковано важливий розвідний залізничний міст у російському Ростові.