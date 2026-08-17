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24 Канал Новини України ВМС завдали удар українськими "Нептунами" по російському заводу ракетного палива
17 серпня, 21:18
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Оновлено - 21:29, 17 серпня

Удар по заводу ракетного палива в Росії завдали українськими "Нептунами", – ВМС ЗСУ

Данило Жоров

Українські військові завдали ракетного удару по Каменському комбінату в Ростовській області Росії. Підприємство є важливим для ворожої армії, бо виробляє паливо для окупантів.

Для атаки по заводу використали українські ракети. Про це повідомили ВМС ЗСУ

Що відомо про атаку?

Військово-морські сили провели спільну операцію з ураження ворожого об'єкта разом з іншими підрозділами Сил оборони. Під час удару ЗСУ використовували вітчизняні ракети "Нептун". 

Дані супутникової розвідки вже підтвердили точне влучання безпосередньо у виробничі цехи російського підприємства поблизу міста Кам'янськ-Шахтинський. Атакований завод є ключовим елементом у забезпеченні окупаційних військ. 

Саме тут виготовляють тверде ракетне паливо, необхідне для функціонування реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч та Торнадо-С, а також для низки інших авіаційних і ракетних комплексів ворога.

Ураження цього промислового об’єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для збройних сил Росії, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ, 
– заявили у ВМС.

Також військові пообіцяли продовжувати знищувати потенціал ворога.

 

 

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