Удар по заводу ракетного палива в Росії завдали українськими "Нептунами", – ВМС ЗСУ

Українські військові завдали ракетного удару по Каменському комбінату в Ростовській області Росії. Підприємство є важливим для ворожої армії, бо виробляє паливо для окупантів.

Для атаки по заводу використали українські ракети. Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Військово-морські сили провели спільну операцію з ураження ворожого об'єкта разом з іншими підрозділами Сил оборони. Під час удару ЗСУ використовували вітчизняні ракети "Нептун".

Дані супутникової розвідки вже підтвердили точне влучання безпосередньо у виробничі цехи російського підприємства поблизу міста Кам'янськ-Шахтинський. Атакований завод є ключовим елементом у забезпеченні окупаційних військ.

Саме тут виготовляють тверде ракетне паливо, необхідне для функціонування реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч та Торнадо-С, а також для низки інших авіаційних і ракетних комплексів ворога.

Ураження цього промислового об’єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для збройних сил Росії, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ,

– заявили у ВМС.

Також військові пообіцяли продовжувати знищувати потенціал ворога.