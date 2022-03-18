ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони Києва

Столиця України – головне, стратегічне завдання окупантів. Київ, який окупанти планували взяти за три дні, не здався завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони.

Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич.

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Ситуація та оборона в столиці

За словами Олександра Грузевича, по Правому березі ворог зупинений майже на 70 кілометрів. Це унеможливлює ведення вогню, окрім цинічних ракетних обстрілів. По Лівому березі окупантів теж зупинили.

Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони,

– сказав Олександр Грузевич.

Він додав, що для ворога перекриваються основні шляхи наступу, а кожне місто готується як оборонний форт.

Також Грузевич повідомив, що навколо столиці діє система ППО. Але, на жаль, ракети, які збиваються, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

Звідки противник завдає ударів

Ворог атакує міста з двох напрямів – з Чорного моря та зі сторони Білорусі.

Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі йде робота над системою, яка до мінімуму зведе потрапляння ракет у цивільне населення,

– зазначив Олександр Грузевич.

У столиці додатково працює ефективна протидиверсійна система. Лише за останні дні знайдено і знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.

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