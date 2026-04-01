Напередодні весняного наступу Росії: генерал армії розкрив, які нові можливості зʼявилися в ЗСУ

Росія не змогла виконати ключові плани, які ставила собі на осінь, зиму і тепер на весну, хоча не раз оголошувала про нібито швидке захоплення Покровська, Куп'янська та інших міст. Попри постійний тиск, великі втрати і локальні просування ворога, його наступальний потенціал помітно просів.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу заявив, що напередодні весняно-літньої кампанії в українського війська з'явилися нові можливості. За його словами, Сили оборони України вже краще виявляють накопичення російських сил, б'ють по логістиці й готують резерви для більш ефективних дій на фронті.

Дивіться також Україна може вийти переможницею з війни в Ірані, – The Telegraph

ЗСУ зривають російські плани на ключових напрямках

Росіяни заходили в цю кампанію з гучними заявами про швидке захоплення Покровська, Куп'янська, Мирнограда, Костянтинівки і Часового Яру. Але жодне з цих завдань вони не виконали, хоча не раз самі ж призначали дати "взяття" міст і звітували про нібито успіхи.

До слова: На Покровському напрямку росіяни посилюють тиск у районі Гришиного й намагаються вийти на Покровсько-Мирноградську агломерацію. DeepState пише, що ворог підтягує туди піхоту, пробує інфільтруватися у Василівку та Новоолександрівку й тримає під вогневим контролем трасу на Павлоград. Водночас українські військові повідомляють, що стримують лобові штурми, утримують рубежі й за останній час вибивають росіян із частини позицій у самому Гришиному.

Щоденні великі втрати почали з'їдати сам наступальний ресурс ворога.

Росія стратегічно програла в форматі наступальних операцій, які вони планували на осінь, зиму і весну уже цього року,

– наголосив Маломуж.

Тепер Україна входить у весняно-літній період уже з іншими можливостями на полі бою. Сили оборони України навчилися не лише реагувати на штурми, а й раніше бачити підготовку ворога: накопичення сил, логістику, маршрути руху і сам формат передбойової підготовки. Це дозволяє бити ще до того, як росіяни розгорнуть повноцінний наступ.

Ми освоїли всю модель виявлення накопичення військ, їх логістичні шляхи, проведення передбойової підготовки і нанесення відповідно ударів,

– пояснив генерал армії.

Ця система вже працює по всій лінії фронту в координації з ударами по тилу, ворогові дедалі важче діяти по-старому: зганяти великі ресурси, тиснути масою і розраховувати на прорив. Паралельно Україна нарощує резерв, готує людей до влиття у бригади й корпуси та підтягує нові інструменти, зокрема дронові спроможності.

Дронові війська і координація по всьому фронту змінюють ситуацію

Маломуж пов'язує цю зміну не з одним окремим рішенням, а з тим, що на фронті нарешті почала складатися єдина система дій. Йдеться про координацію підрозділів, яка дає змогу не просто бачити наміри ворога, а швидко підтягувати ударні групи, готувати контрудари і не дозволяти росіянам спокійно розгортати сили для нового тиску.

Єдина система координації військ по всьому фронту дозволяє виявляти ворожі сили, їхні наміри, пересування військ і готувати контрудари або переміщати наші ударні групи,

– пояснив генерал армії.

Саме через це весняно-літня кампанія для Росії вже не виглядає так, як вони планували. Важливу роль Маломуж відвів дроновим військам, які вже працюють не лише по передньому краю.

Дронові війська є одним із основних факторів знищення і тилу, і більш потужних об'єктів на території Росії або окупованій території, де розміщуються ракети, ударні системи різних типів, авіація,

– наголосив Маломуж.

Такі дії послаблюють ворога не тільки безпосередньо на полі бою, а й зрізають його можливості готувати нові масовані атаки. Саме тому він не бачить у ворога реальних перспектив на весну і літо, хоча окремі локальні просування ще можливі.

Мобілізація і підготовка резерву дають Україні нові можливості

Ще одну зміну Маломуж бачить у тому, що в Україні нарешті почали серйозніше працювати з резервом, підготовкою і доукомплектуванням підрозділів. Йдеться не просто про набір людей, а про спробу вибудувати систему, в якій нові військові приходять у частини вже з базовою підготовкою і зрозумілим функціоналом. Це, на його думку, дає шанс не лише втримувати фронт, а й посилювати Сили оборони України перед новим етапом боїв.

Ми будемо генерувати нові сили і нові можливості. Головком Сирський звернув увагу на мобілізацію і на підготовку,

– наголосив Маломуж.

Ключове тут не сама кількість людей, а якість підготовки до потрапляння у бригади й корпуси. За його словами, людей треба цільово навчати ще до відправлення в підрозділи, щоб далі досвідчені військові вже на місці швидше включали їх у бойову роботу. Це скорочує час на адаптацію і дає армії більш підготовлене поповнення.

Що відомо про ситуацію на фронті?