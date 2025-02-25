Де на карті розташована Успенівка, звідки ЗСУ витіснили росіян

Аналітики Deep State 25 лютого повідомили про зміни на фронті. Зокрема, за їхніми даними, Сили оборони відкинули росіян з Успенівки на Донеччині.

Де розташоване це село на Покровському напрямку, показує 24 Канал.

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Де розташована Успенівка

Ще наприкінці грудня 2024 року військові повідомляли, що українська армія активно обороняється і відбиває атаки на околицях Успенівки. Тоді ж з'являлася інформація про оточення, але її спростували, зазначивши, що наші підрозділи були виведені заздалегідь.

Росіянам вдалося просунутися в цьому селі на початку лютого, повідомляли аналітики Deep State.

На щастя, після декількох тижнів боїв ЗСУ вибили окупантів з Успенівки.

Де розташована Успенівка: дивіться на карті

Село Успенівка розташоване у Покровській громаді. До Покровська – трохи більше 10 кілометрів.

До війни у цьому населеному пункті проживали близько 400 людей.

Де розташоване село Успенівка: дивіться на карті

Нагадаємо, що за добу 24 лютого на фронті було зафіксовано 98 боєзіткнень. Найбільше із них, а саме 28 штурмових дій, росіяни здійснили на Покровському напрямку.