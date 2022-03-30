ЗСУ відбили 4 атаки окупантів на Донбасі: яких втрат зазнав ворог
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові надійно тримають оборону на Донецькому та Луганському напрямках. За минулу добу, 29 березня, ЗСУ вдалося відбити 4 російські атаки. Відтак ворог був змушений відступити.
У Генштабі наголосили, що зупинити наступ ворога на Донбасі зуміли угруповання Операції Об'єднаних сил. Тільки за минулу добу вони відбили 4 атаки росіян.
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Яких втрат зазнали окупанти на Донбасі
При цьому окупанти зазнали втрат і в живій силі, і в техніці. Так, українським військовим вдалося знищити:
- 7 танків;
- 7 одиниць броньованої техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки;
- протитанкову гармату.
Точна кількість ліквідованих загарбників встановлюється. Тим часом ворожа армія зазнає великих втрат на всіх напрямках, тому росіяни кидають у бій глибокі резерви і мобілізують усіх підряд. Незабаром на Росії стартує весняний призов, хоча прихована мобілізація триває вже давно.
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