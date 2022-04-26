ЗСУ відбили 5 атак росіян на Сході: знищили до 100 окупантів та ворожу техніку

26 квітня 2022 , 21:01
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українські захисники продовжують боронити країну від російських загарбників. За добу на Сході ЗСУ вдалося відбити 5 атак ворога та знищити до 100 росіян.

Українські військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 26 квітня відбили 5 ворожих атак, знищили приблизно 100 окупантів та 30 одиниць російської техніки. 

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Воїни ЗСУ виявили скупчення автомобільної техніки окупантів та нанесли по ньому потужного артудару. 

В результаті, за добу українські захисники знищили: 

  • 100 окупантів;
  • 6 танків;
  • 4 БМП;
  • 1 БТР;
  • 1 МЛТБ;
  • 1 САУ;
  • 3 міномети;
  • 13 АТ; 
  • 1 ЗУ. 

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Автор: Ярослава Прадід