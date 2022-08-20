На Луганщині ЗСУ відбили 7 атак ворога і не допустили жодного прориву, – Гайдай

росіяни за ніч намагалися просунутися на кілька сотень метрів. Але українські військові відбили 7 атаку окупантів і не допустили прориву.

Зараз тривають бої біля чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації 20 серпня.

Зверніть увагу Вибухи на військовій базі росіян у Мелітополі, супутникові фото ЗАЕС: основне за 178 день війни

Окупанти за ніч не мали жодного успіху

Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону. Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву,

– розповів Сергій Гайдай.

Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Краматорському напрямку ворог обстрілював район біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Неподалік Івано-Дарʼївки намагається наступати, бої тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували цивільну інфраструктуру біля Зайцевого, Бахмутського, Веселого, Бахмута, Андріївки, Кодеми та Майорська. Окупанти наступали на Бахмут, Зайцеве і Кодему, бої тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Ворог застосував авіацію поблизу Мар’їнки, проводив повітряну розвідку. Окупанти наступають у районі Опитного і Майорська, бої тривають.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 19 серпня: відео