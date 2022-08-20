ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках: де ситуація найгарячіша

Одразу на кількох напрямках оборони України тривають запеклі бої. Лише за один день наші захисники відбили майже десять атак російських військ.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу за 20 серпня. Там доповіли про актуальну ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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На яких напрямках відбили штурми росіян: ​

Слов'янському – було 4 штурми в різних місцях;

Бахмутському – було 7 штурмів в різних місцях;

Авдіївському – було 4 штурми в різних місцях;

Новопавлівському – був 1 штурм з боку ворожих військ.

У цьому списку перечислені місця, в яких окупанти зазнали втрат і були змушені відступити. Проте станом на вечір ще тривають бої на Півдні в напрямку Васильки – Благодатне. Там у цей день гатили з артилерії та завдавали авіаційних ударів біля Ольгиного.

У Генштабі додали, що противник активізувався на Миколаївському напрямку та намагається покращити своє тактичне положення. Також наразі ворог хоче поновити наступ на Краматорському напрямку.

Що відбувається на Харківщині

Наразі російські війська основні зусилля там зосереджують на утримані зайнятих раніше позицій. Проте вони продовжують завдавати ударів.

Для прикладу, в цей день росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони 5 населених пунктів регіону:

Карасівка;

Великі Проходи;

Черняки;

Піщане;

Печеніги.

До теми – яка була ситуація на фронті зранку цього дня: дивіться відео