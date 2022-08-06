російські окупанти продовжують спроби наступальних дій та просування своїх підрозділів. Після зустрічі із ЗСУ вони здебільшого зазнають втрат та рятуються втечею.

Ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Російські окупанти не припиняють шалених обстрілів по всій лінії зіткнення та намагаються просунутися одразу на декількох напрямках.

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ЗСУ відбили атаки російських окупантів на багатьох напрямках

Ворог намагався просунутися до західної околиці Богородичного, але без успіху + проводили штурм у напрямку Соледара, Бахмута, Покровського, але отримали рішучу відсіч

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти не припинили спроб просунутися на декількох напрямках. Наші герої дали ворогу шалену відсіч, тож окупантам не вдалося виконати своїх завдань.

Зокрема, ворог спробував вийти на західні околиці Богородничого, але успіху не мав. Наші герої дали йому рішучу відсіч та втримали зайняті позиції.

Особливу активність росіяни проявили на Бахмутському напрямку. Біля Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда російські окупанти здійснили артилерійські обстріли. Також у Генштабі повідомили, що в районах Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки російські окупанти атакували своєї штурмовою авіацією.

Нашим захисникам та захисницям вдалося відбити усі штурми ворога та завдати йому нових втрат.

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