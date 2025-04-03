Росіяни здійснили спробу масованої атаки з бронетехнікою на Донеччині, але зазнали невдачі

У зоні відповідності тактичної групи "Вугледар" російські війська здійснюють щодня від 25 до 30 штурмів. Зазвичай ворог атакує силами піхоти, але 3 квітня він спробував прорвати оборону із застосуванням великої кількості бронетехніки та особового складу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу тактичної групи "Вугледар".

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Як українські бійці відбивали штурм на Донеччині

У пресслужбі розповіли, що 19 бойових броньованих машин зі штурмовиками намагалися прорватися на територію, контрольовану українськими захисниками, у районі населеного пункту Андріївка. Однак ворога заздалегідь виявила аеророзвідка.

Де розташована Андріївка: дивіться на карті

Силами артилерії оперативно знищили головну машину колони, що заблокувало просування техніки. Окупанти, намагаючись врятуватися, розосередилися по сусідньому полю, але потрапили під масований вогонь українських реактивних систем залпового вогню, артилерії, FPV-дронів і бомберів.

Сили оборони відбили масований штурм окупантів на Донеччині: дивіться відео

"Як наслідок, українські військовослужбовці уразили 12 одиниць техніки противника, та завдали санітарних втрат – понад 60 окупантів", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 390 окупантів і 258 одиниць ворожої техніки. Загальні втрати Росії у війні проти України складають майже 920 тисяч бійців.