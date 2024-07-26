ЗСУ відбили масштабну механізовану атаку Росії у Донецькій області, – ISW

Сили оборони України відбили одну з найбільших механізованих атак Росії на заході Донецької області. Це сталося 24 липня у бою поблизу Костянтинівки.

ЗСУ знищили значну кількість російської техніки та змусили ворога відступити. У Інституті вивчення війни прогнозують, що російські сили не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому.

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Скільки техніки та особового складу росіян було залучено

У середу, 24 липня, Сили оборони України відбили одну з найбільших механізованих атак Росії на заході Донецької області з жовтня 2023 року.

Аналітики зазначають, що українські військові зупинили російську механізовану атаку чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як війська Росії просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

За заявою української бригади, що діє на Курахівському напрямку, росіяни залучили в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, бойову машину "Термінатор", 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Як проходило відбиття російського наступу

Українська повітряна розвідка виявила механізовані колони Росії на відстані, після чого ЗСУ використали артилерію, безпілотники та мінні поля для відбиття наступу. Внаслідок бойових зіткнень українські сили пошкодили або знищили 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки ворог відступив.

Аналітики заявили, що останній раз окупанти проводили механізовану атаку розміром із батальйон у Донецькій області у березні 2024 року. Більших механізованих наступів росіяни не проводили з жовтня 2023 року, коли розпочалася операція із захоплення Авдіївки.

Яка ціль окупантів

В Інституті вивчення війни припускають, що окупанти, ймовірно, мали намір просунутися до Костянтинівки в рамках своїх умов щодо захоплення населеного пункту та перерізання шосе Т-0524 Вугледар – Костянтинівка.

Однак, у відомстві зазначили, що російські сили, швидше за все, не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому. Це пояснюється тим, що навколишня територія не має оперативно значущих цілей і складається здебільшого з полів та ізольованих невеликих поселень.