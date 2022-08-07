ЗСУ відбили російський наступ поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам'янського на Донеччині

окупанти намагались наступати біля Богородичного, Долини та Верхньокам'янського на Донеччині. Українські захисники відбили наступ ворога та змусили противника відступити.

ЗСУ відбили кілька штурмів на Донеччині

Російські окупанти намагаються йти в наступ на Слов'янському напрямку. Про це йдеться в ранковому оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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Штурм в районі Богородичного та Долини

На Слов'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман.

Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини. Успіху не мав,

– повідомили у командуванні.

Штурм в районі Верхньокам'янського

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар'ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

У ЗСУ наголосили, що ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Штурм на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки.

Ворог намагався провести наступ в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски. Успіху не мав, відійшов,

– йдеться в повідомленні.

До слова, вчора росіяни теж намагалися прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворога зі значними втратами відкинули.

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