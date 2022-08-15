ЗСУ відбили штурми і наступи росіян на кількох напрямках: звідки ворогу довелося тікати

Вже 173 доби поспіль українські захисники та захисниці відважно протистоять ворогу. Вони всіма силами не дають ворогу просуватися.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 15 серпня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Де окупанти намагалися наступати

На Слов'янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке – Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Паралельно з цим загарбники здійснювали вогневе ураження з артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно залучає штурмову та армійську авіацію. Генштаб ЗСУ зафіксував обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли з артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксували обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

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Що відбувається на інших фронтах

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог стріляв зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.

У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті райони. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.

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Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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