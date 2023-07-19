ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Бахмута, Рівнополя і Новодарівки

Російські військові під час контрнаступу ЗСУ намагаються повернути втрачені позиції. Однак наші захисники зводять нанівець спроби ворога.

Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, пише 24 Канал.

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Росіяни відступили з позиції біля Оріхово-Василівки

За його словами, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки,

– сказав речник.

Також Ковальов повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.

Оріхово-Василівка на карті

Сили оборони завадили ворогу відновити втрачені позиції

У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні повідомили, що на Шахтарському напрямку в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив спроби відновлення втраченого положення.

Однак, як наголосили українські військові, спроби окупантів виявилися невдалими.

Новодарівка та Рівнопіль на карті

Яка ситуація на фронті