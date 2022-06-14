ЗСУ відбили ворожий штурм під Бахмутом, тривають бої біля Рубіжного та Золотого

У районі Берестового, що на Донеччині, ворог спробував атакувати українські позиції, проте був змушений відійти зі значними втратами. Досі тривають бойові дії біля Золотого.

Про актуальну ситуацію на головних напрямках розповіли в українському Генштабі. Там запевнили, що сили оборони діють професійно та завдають противнику втрат.

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На Бахмутському напрямку ворог стріляв з артилерії та мінометів

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогнем опинились такі населені пункти як Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк.