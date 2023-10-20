20 атак, які супроводжувались підтримкою авіації: захисники відбились від ворога біля Авдіївки

Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам. За минулу добу наші захисники відбили 20 атак окупантів поблизу Авдіївки.

Про це розповідають у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ від 20 жовтня. За наявними даними, атаки ворога поблизу Авдіївки підтримувалися також авіацією.

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Штурмові дії ворога безуспішні

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії. Бійці так званої "другої армії світу" вели їх за підтримки авіації у районах Авдіївки, Новокалинового, Степового, а також Первомайського на Донеччині. Наші військові відбили там близько 20 атак російських загарбників.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Кераміка та Ласточкине Донецької області. З артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Що відбувається на інших напрямках

Куп'янський напрямок. Наші військові відбили близько 20 атак ворога поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині, а також ще 3 атаки у районі Надії, що на Луганщині. З артилерії та мінометів окупанти били по близько 10 населених пунктах на Харківщині, зокрема Дворічній, Кучерівці, Синьківці, Іванівці, а також Кислівці.

Лиманський напрямок. Там Сили оборони відбили атаку окупантів східніше від Невського, що на Луганщині. Окупанти завдали авіаудару поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Водночас з артилерії та мінометів били по близько 20 населених пунктах, зокрема Невському, Макіївці, Білогорівці на Луганщині та Верхньокам'янському, Спірному та Торському, що на Донеччині.

Бахмутський напрямок. Наші військові відбили понад 10 атак окупантів у районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки на Донеччині. Крім того, загарбники завдали авіаударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка на Донеччині. З артилерії та мінометів били по понад 10 населених пунктах, зокрема – Іванівському, Кліщіївці, Андріївці та Нью-Йорку.

Мар'їнський напрямок. Окупанти там вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районах Мар'їнки, а також Новомихайлівки. Там Сили оборони відбили понад 15 атак російських загарбників. Також під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині.