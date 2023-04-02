Окупанти продовжують штурмувати Бахмут, ЗСУ знищили ворожий MLRS: карта бойових дій за 2 квітня

Російські загарбники продовжують свої наступальні дії на Сході нашої держави. Зокрема вони зосередилися на 4 основних напрямках.

Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. Водночас підрозділи ЗСУ відбивають атаки ворога – тільки за минулу добу в окупантів було понад 70 безуспішних спроб наступу.

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Найзапекліші бої залишаються за околицями Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки

Яка ситуація на ключових напрямках фронту, розповіли у Генштабі ЗСУ. За їхніми даними, найзатятіші бої зараз точаться за околицями населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Як виглядає лінія фронту станом на 2 квітня: показуємо на мапі

Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина – без суттєвих змін. За добу ворог обстріляв різні населені пункти Сумської та Харківської області.

Поблизу Лимана окупанти намагалися пробитися в околицях на південь від Кремінної та Верхньокам'янського. Однак ці спроби завершилися безрезультатно.

На Бахмутському напрямку – вороги продовжують штурмувати місто Бахмут і взяти його під свій контроль. Зокрема Сили оборони України відбили там понад 25 атак.

Окупанти штурмують Бахмут: дивіться карту

Від обстрілів противника постраждали населені пункти Луганської та Донецької областей. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк, Дружківка, а також Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки – російські війська наступали на околицях Новокалинова, Авдіївки, Северного, Водяного, Первомайська та Мар'їнки (Донецька область). Однак усі ці спроби зазнали невдачі.

Загарбники атакують на Авдіївському напрямку: дивіться карту

На Шахтарському напрямку – загарбники посилено почали використовувати на цьому напрямку БпЛА, аби обстрілювати артилерію. Також вогневого ураження зазнали наступні населені пункти: Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка.

Запорізький та Херсонський напрямки – на територіях цих областей ворог не веде активних наступальних дій. Всю свою увагу загарбники сконцентрували на покращенні оборонних ліній та позицій. При цьому, окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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ЗСУ ефективно знищують окупантів та їхнє озброєння

За минулу добу українські Повітряні сили завдали 12 авіаударів по позиціях особового складу та військової техніки противника. Крім того, захисники збили 1 безпілотник типу "Орлан-10".

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 місця концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 MLRS росіян.