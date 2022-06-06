ЗСУ відбивають Сєвєродонецьк, в Херсоні з'явилися патріотичні написи: як минула доба в регіонах

У Сєвєродонецьку тривають активні бої, українські захисники відбили в росіян половину міста. Водночас у Херсоні, попри окупацію, люди знімають російські прапори та створюють проукраїнські написи. Як минула доба війни в Україні – читайте останні новини з регіонів.

Російські військові продовжують вчиняти на нашій землі воєнні злочини. Загальну картину війни по всій Україні впродовж 5 червня розповіли в місцевих ОВА, передає 24 канал.

До теми Близько 31 250 мертвих окупантів: свіжі втрати ворога станом на 6 червня

ЗСУ відбили половину Сєвєродонецька

На Луганщині Збройні Сили України відбили половину Сєвєродонецька. Протягом доби там тривали запеклі вуличні бої, є багато поранених військових.

А в Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка пекла хліб для містян. Крім неї, постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки.

Водночас про більш серйозні руйнування повідомляли в Гірській громаді. Зокрема, вороги зруйнували 16 будинків у Золотому, три – в Гірському, шість – у Врубівці. Відомо, що 1 людина загинула. Окрім того, 5 червня вдалося евакуювати 98 людей.

Обстріли всієї лінії фронту на Донеччині

Донеччину протягом доби обстрілювали по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, "Градів", також були ракетні удари.

Під обстрілами опинилися Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, загинуло 2 цивільних. Там наразі триває евакуація населення.

Патріотичні написи в Херсоні, бої в області

Попри окупацію, у Херсоні все більше з’являється патріотичних українських написів. Також місцеві жителі знімають прапори країни-агресора з установ.

Водночас ситуація у Херсонській області критична у всіх напрямках, зокрема там відсутній мобільний та інтернет-зв’язок, немає провізії, ліків та готівки.

На Херсонщині тривають бої на кордоні областей та у Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація у Калинівської та Великоолександрівській громадах.

Також місцеві жителі повідомляють про мінування берегів моря. Так, у Лазурному на російській міні підірвались троє місцевих жителів, вони загинули.

Артобстріли Харківщини

Ввечері 5 червня та вночі окупанти обстріляли житлові райони околиць Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає. Також вночі обстрілювали населені пункти Близнюки, Первомайський та Слобожанське.

По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом на Харківщині за добу є 10 поранених та 3 загиблих.

Обстріли та пожежа на Миколаївщині

Вночі на 6 червня один із районів Миколаєва зазнав артилерійських обстрілів, пошкодили приватний житловий будинок.

В області вночі у результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їхніх уламків у селі Лупарево Галицинівської громади виникла пожежа господарчої будівлі та території навколо.

Де минулої доби було спокійно

Відносно спокійно ніч минула у таких регіонах:

на Волині,

у Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській області,

у Чернівецькій області,

у Львівській області,

у Вінницькій області,

у Дніпропетровській області,

в Одеській області,

у Запорізькій області,

у Тернопільській області,

у Хмельницькій області,

на Кіровоградщині,

на Черкащині,

на Чернігівщині,

на Сумщині,

на Київщині,

у Житомирській області.

Відносно спокійно минула ніч і на Полтавщині. У небі над областю ЗСУ вночі збили ворожу ракету.

Відео до теми – 103 дні війни: останні новини від Генштабу ЗСУ