Триває перевірка, – у ЗСУ відреагували на підбори для жінок-військових на параді
Джерело:"Радіо Свобода"
Напередодні Міноборони опублікувало фото з репетиції параду до Дня Незалежності, на яких військовослужбовиці крокували на підборах. Це викликало обурення серед громадськості та нардепів. У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.
У пресслужбі Сухопутних військ у відповідь на запит видання повідомили, що наразі проводиться перевірка, а її результати будуть відомі вже 2 липня.
Читайте також Тренування дівчат-військових до параду на підборах: мережі лютують, а Таран отримав туфлі
Реакція ЗСУ на критику підборів для жінок-військових
Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили,
– заявили у Сухопутних військах.
Там уточнили, що готують людей і техніку до проведення параду. "Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу", – йдеться у повідомленні.
Відсутність пояснень від Міноборони
Пресслужба Сухопутних військ порадила виданню звернутися за роз'ясненням щодо ситуації до Міноборони. Однак у відомстві зазначили, що рішення ухвалювала не одна людина, та додали, що всі запитання краще ставити Сухопутним військам.
Жінки-військові на підборах проводять репетицію до параду / Фото Армія Inform
Тренування дівчат-військових до параду на підборах: що відомо
- Міноборони 1 липня оприлюднило фото з репетиції святкового параду до Дня Незалежності. На них жінки-військові були у взутті на підборах.
- Це викликало хвилю обурення як серед громадськості, так і серед нардепів.
- Під час засідання Верховної Ради 2 липня парламентарі з різних фракцій вимагали від міністра оборони Андрія Тарана вибачень за підбори. Однак він на ці заклики ніяк не реагував. Крім того, міністру вручили кілька пар взуття на підборах.