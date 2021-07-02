Триває перевірка, – у ЗСУ відреагували на підбори для жінок-військових на параді

Напередодні Міноборони опублікувало фото з репетиції параду до Дня Незалежності, на яких військовослужбовиці крокували на підборах. Це викликало обурення серед громадськості та нардепів. У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

У пресслужбі Сухопутних військ у відповідь на запит видання повідомили, що наразі проводиться перевірка, а її результати будуть відомі вже 2 липня.

Читайте також Тренування дівчат-військових до параду на підборах: мережі лютують, а Таран отримав туфлі

Реакція ЗСУ на критику підборів для жінок-військових

Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили,

– заявили у Сухопутних військах.

Там уточнили, що готують людей і техніку до проведення параду. "Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу", – йдеться у повідомленні.

Відсутність пояснень від Міноборони

Пресслужба Сухопутних військ порадила виданню звернутися за роз'ясненням щодо ситуації до Міноборони. Однак у відомстві зазначили, що рішення ухвалювала не одна людина, та додали, що всі запитання краще ставити Сухопутним військам.



Жінки-військові на підборах проводять репетицію до параду / Фото Армія Inform

Тренування дівчат-військових до параду на підборах: що відомо