ЗСУ відтіснили окупантів на Кінбурнському півострові та перерізали їм логістику

Українські військові відтіснили російські війська на Кінбурнському півострові до села Геройське Херсонської області. Силам оборони півдня вдалося перерізати логістику противника, що ускладнило постачання боєприпасів та провізії для близько двох з половиною тисяч окупантів.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії командир підрозділу розвідки ЗСУ з позивним "Ява". За його словами, російські військові фактично опинилися в пастці через повністю відрізане сухопутне сполучення.

Які подробиці розповів військовий про ситуацію на Кінбурнському півострові?

Українські захисники повністю знищили ворожу артилерію безпосередньо на косі. Через це окупанти більше не мають змоги вільно пересуватися ділянкою та забезпечувати свої підрозділи паливом чи безпілотниками.

"Ворог зсунувся вже за Геройське, він відійшов від коси. Вони по перехопленням вищать, що вони не можуть логістику зробити, що вони не хочуть туди заходити, тому що це смерть", – розповів командир розвідників.

Загроза для Миколаївщини та дезорганізація ворога

Наразі дістатися до прибережної зони Миколаївської області армія Росії спроможна лише за допомогою далекобійної артилерії з окупованої Херсонщини. На самому ж півострові угруповання ворога зазнає критичної нестачі ресурсів.

Їх відправляють просто на смерть, тому що дорога відрізана, боєприпасів у них дуже мало, засобів БпЛА, по перехопленнях, у них теж мало. Коса – це пастка, одним словом – для них це стала пастка,

– додав військовослужбовець з позивним "Ява".

До слова, командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков також зазначав, що на Кінбурнській косі ворог фактично в пастці. Зараз основною силою окупантів на цій ділянці є 337-й окремий штурмовий полк, однак про жодні наступальні дії з їхнього боку мова не йде.

"Якщо коротко, то Сили оборони України стовідсотково домінують. Ворог, як би він не називався, зараз перебуває в дуже глухій обороні", – пояснив командир.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, війська країни-агресорки захопили Кінбурнський півострів ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Адміністративно територія розділена між Миколаївською та Херсонською областями й охоплює лише 4 населені пункти: 3 належать до Миколаївщини (Покровка, Покровське та Василівка) і один – до Херсонщини (Геройське).