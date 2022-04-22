ЗСУ виразно висловляться, – Подоляк про заяви Кремля захопити Південь і Донбас

Заступник командувача військами ЦВО Росії Рустам Міннекаєв публічно заявив про те, що країна-агресор хоче захопити Південь та Донбас України. Проте наші захисники виразно виловляться про плани Кремля.

Так написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у соцмережах.

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За його словами, виходить, що Росія завжди всім брехала і що вона насправді хотіла просто вкрасти частину території України.

"З виходом до Придністров'я, де, на думку цього тонкого знавця та поціновувача російської культури, теж "пригнічують російськомовне населення". Захопити територію, знищивши при цьому якнайбільше українців", – каже Подоляк.

Що на заяви Росії відповів Михайло Подоляк

Проте радник міністра на ці заяви Міннекаєва відповів коротко:

Перше – "Безумовно, всі подібні експансіоністські плани та сценарії ми чудово знаємо. І наші ЗСУ виразно висловляться з цього приводу ".

". Друге – "Цей Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських товаришів скоїти військові злочини з масовими вбивствами мирних громадян".

Третє – "Всю цю "армію Росії" разом із Росгвардією як офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів вже горить земля під ногами".

Михайло Подоляк додав, щоб "визволителі Придністров'я" навчилися правильно вимовляти слово "Україна", бо воно з багатьох, у кого є російський паспорт, боляче зіб'є всю криваву пиху.

Радник глави ОП запевнив, що українська влада уважно стежить за черговими "проблисками" російської військової пропаганди, яка також йде за відомим кораблем.

До слова, Росія заявила, що планує встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку. Про це заявив виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв.

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