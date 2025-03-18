ЗСУ виводять сили з кількох позицій на Донеччині, – Наєв

Командування ЗСУ прийняло рішення вивести сили з кількох позицій на Донеччині. Вони є невигідними для української армії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис командира тактичної групи "Велика Новосілка" Сергія Наєва.

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Яка мета відводу військ з позицій на Донеччині

Відведення сил з деяких позицій допомогло зберегти життя військових та покращити оборону.

На одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил і засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше,

– повідомив Сергій Наєв.

Наєв на посаді командира тактичної групи "Велика Новосілка" перебуває уже 2 другий місяць.

Нагадаємо, 11 лютого колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". Виконати наказ одразу не міг, бо ця посада позаштатна, і для призначення на неї потрібно мати штатну посаду в армії. Однак, уже 13 лютого Сергій Наєв прибув на місце виконання бойових завдань.

Наєв прозвітував, що за останній місяць вдалося знищити понад 30 одиниць російської бронетехніки та 2 тисячі окупантів. Усе це завдяки спільній роботі розвідників, операторів БпЛА, артилеристів, мінометників, танкістів і піхоти.

"Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", – додав він.

Яка ситуація на Донеччині 18 березня

Вранці 18 березня Генштаб прозвітував про ситуацію на фронті за попередню добу.

У зведенні йдеться про те, що на Лиманському напрямку російська армія атакувала українські позиції 10 разів. Зокрема, ворог намагався просунутися вперед біля Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 3 російські атаки біля населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупаційні війська здійснили 7 атак на українські поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Також 17 березня на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

Найскладнішою ситуація була на Покровському напрямку. Там впродовж минулої доби українські воїни зупинили 44 штурмові дії Росії біля населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.