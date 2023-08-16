ЗСУ визволили Урожайне на Донеччині

Українські військові визволили селище Урожайне у Донецькій області. Наші військові ще минулого тижня оточували населений пункт.

Відповідна інформація про визволення селище з'явилась вранці 16 серпня. Перед цим Ганна Маляр 14 серпня писала про успіх ЗСУ в напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області.

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ЗСУ визволили Урожайне

Урожайне звільнили ЗСУ. Наші оборонці закріплюються на рубежах,

– написала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони відзначила, що наступальні дії тривають.

Варто зауважити, що українські військові протягом останнього тижня, 6 – 13 серпня, оточували населений пункт. Ще тоді було помітно, що ЗСУ близькі до визволення Урожайного. Адже після звільнення Старомайорського відновлення контролю за цим селом стало лише питанням часу та мало стати логічним наступним кроком.

Визволення Урожайного дозволить Силам оборони контролювати одразу дві дороги:

на Завітне Бажання;

на Старомлинівку.



ЗСУ визволили Урожайне / Скриншот з карти DeepState

Де розташоване Урожайне: дивіться на карті

У Генштабі підтвердили визволення Урожайного

Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 серпня підтвердив, що під час ведення наступальних дій підрозділи Сили оборони України:

опанували населений пункт Урожайне ;

; закріплюються на досягнутих рубежах;

завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника;

здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Яка ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках,

– заявили наш військові.

Окрім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступати південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Там тривають важкі бої. Наші військові розповіли, що ворог:

вів марні наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки;

чинить потужний опір;

переміщує підрозділи та війська;

активно застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках,

– пояснили бійці.

Зокрема, на Куп'янському напрямку сили оборони відбили атаки в районі:

південно-східніше Вільшани;

східніше Петропавлівки.

Урожайне є селищем Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Кілька днів тому російські так звані "воєнкори" писали, що армія Росії відступила звідти, що позначали на карті DeepState. Україна підтвердила успіхи вранці 16 серпня.