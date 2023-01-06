Краще б ти в Сирії сидів, – дружина окупанта про війну в Україні

ЗСУ вже 10 місяць продовжують завдавати нищівної поразки російським окупантам. Загарбники скаржаться своїм рідним, бо не знали, яке пекло їх чекає в Україні.

Про це свідчить нова телефонна розмова російського десантника з дружиною, яку перехопила СБУ. Окупант, який воював у Сирії, сподівався, що така ж "халява" його чекатиме і на війні в Україні.

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Піхоту кидають проти артилерії

Росіянин розповідає, що на Запорізькому напрямку його підрозділ "отримав на горіхи" від ЗСУ. Тому окупант із захопленням розповідає, що його колеги невдовзі поїдуть до Сирії.

Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які систематично знищують елітні десантно-штурмові війська Росії. Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння. Крім того, росіян розповів, що їх кидають воювати проти артилерії.

Краще б ти в Сирії сидів,

– каже дружина загарбника.

Десантник додає, що другого батальйону десантно-штурмових військ взагалі вже немає. За його словами, від штатної роти залишилось близько 20 людей.

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Втрати противника станом на 5 січня

Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни на війні в Україні втратили 109 720 військових. Зауважимо, що статистика втрат ворога у живій силі приблизна, адже точно підрахувати знищених окупантів вкрай складно.

Зокрема, за добу ворог втратив: