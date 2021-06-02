ЗСУ влаштували біля Криму маневри з катерами та вертольотами: потужне відео

Українські військові відпрацювали взаємодію у ході ведення бою й швидкої зміни обстановки. Навчання відбулися на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

У тренуваннях взяли участь наземні, повітряні та морські компоненти угрупування військ. Подробиці повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ.

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Якою була легенда маневрів

За легендою тренувань, розвідка виявила корабельно-катерну групу умовного противника за кілька десятків кілометрів від узбережжя.

"Ворог" провів тактичне розгортання й наближався до місць висадки морського десанту, аби, зокрема, заволодіти опорними пунктами військових ЗСУ.

Як діяли українські військові

За сигналом тривоги військовослужбовці підняли усі необхідні сили й засоби. Вони швидко визначили точні координати кораблів і катерів, аби уразити "противника".

Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям "ворожого" десанту,

– розповів Наєв.

Він також пояснив, що це дозволило створити сприятливі умови для підрозділів десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів.

Адже їм вдалося зайняти оборону вздовж берегової смуги. Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів.

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