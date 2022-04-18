ЗСУ влаштували окупантам несподіванку на Донбасі та під Харковом

Сили та засоби Чорноморського флоту Південного військового округу Збройних сил РФ, виділені для участі та забезпечення проведення "спеціальної військової операції" в Україні, проводять перегрупування в зонах своєї відповідальності та оперативного призначення в районі Криму та в північно-західній частині Чорного моря.

Південні маневри

Частина сил та засобів Південної оперативної групи військ противника, які були задіяні в боях у районі Маріуполя, раптово (?!) перегрупована в район Токмак – Мелітополь.

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Поки характер оперативного призначення цього перегрупування неясний. Цілком можливо, командування військ противника порахувало, що може виділити в резерв частину сил, які штурмують Маріуполь, без загрози зриву запланованих термінів його зачистки.

Після деякого затишшя супротивник продовжив посилення свого угруповання військ на правому березі Дніпра у його нижній течії. Помічене перекидання принаймні однієї додаткової батальйонно-тактичної групи в напрямку до Нової Каховки (ймовірно, з числа "відновлених" зі складу 49-ї загальновійськової армії). Одночасно фіксується посилення групи військової ППО противника у районі Брилівка – Чаплинка (судячи з усього, противник намагається прикрити тиловий район зосередження оперативних резервів своєї Південної групи військ).

Зважаючи на все, противник спробує втримати за собою район Херсон – Снігурівка – Давидів Брід – Золота Балка за найнесприятливіших для нього обставин. Помічено також досить активні пересування окремих одиниць автотранспорту та дрібних груп бронетехніки противника на ділянці дороги Херсон – Лимани, до Софіївки включно.

Командування військ противника активно намагається вдосконалювати свою систему оборони на ближніх підступах до Херсона (головним чином із західного, північно-західного та північного напрямків).

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Гарячий схід

Правофлангові підрозділи зі складу Ізюмського угруповання військ противника продовжують вести завзяті зустрічні бої тактичного масштабу на південь від Балаклії, на схід від Гусарівки з метою зупинити просування підрозділів ЗСУ в напрямку до своїх тилових комунікацій у районі Савинці, Веселе. Жодна зі сторін поки що суттєвого успіху не має.

Крім того, судячи з усього, вчорашня контратака низки українських підрозділів у районі Святогірська в напрямку на північ, у бік річки Оскол, виявилася абсолютно несподіваною для командування угруповання військ противника, що оперують на захід від цієї ділянки, бо сьогоднішні ранкові спроби передових підрозділів противника просунутися до Довгенького виявилися погано скординованими і неуспішними. Супротивник змушений був відійти на вихідний рубіж.

Після короткої перерви, викликаної раптовими контратакувальними діями ЗСУ, відновилися бої в районі Кремінна – Рубіжне, а також в районі Попасної та південно-східніше Бахмута. Противник явно намагається вийти до околиць цього міста, діючи одночасно по напрямках, що сходяться як з боку власне Попасної, так і з південного сходу.

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Харківські "сюрпризи" для окупантів

У районі Харкова продовжуються так звані "щільні контактні бої" за окружною дорогою, головним чином у східному та південно-східному напрямах та головним чином силами мобільних піхотних підрозділів і груп зі складу ЗСУ та інших формувань Сил оборони України.

У районі Старого Салтова українським військам вдалося завдати доволі ефективної вогневої поразки тактичним резервам противника, після чого він був змушений проводити на цій ділянці перегрупування частини своїх сил, зосереджених для дій у напрямку до Московського району міста.

Незважаючи на це, противник, використовуючи далекобійні вогневі засоби, головним чином зі складу свого Золочево-Вовчанського угруповання, продовжував здійснювати невибіркові вогневі нальоти по мирних кварталах Харкова та його цивільній інфраструктурі. Їхня добова кількість перевищила 20.

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