Влучання акуратне, але дієве: в ОК "Південь" розповіли про ураження мосту біля Каховської ГЕС

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, але контролюється українськими воїнами. Попри постійні обстріли ворога, наші захисники завдають росіянам великих втрат.

Оперативне командування "Південь" завдало удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції.

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Тепер росіяни не можуть використовувати міст біля Каховської ГЕС

Захисники запевнили, що удар був точним та акуратним.

Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на Південному напрямку

Склад та положення російських військ на Півдні не змінився. Немає змін і в тактиці дій.

Але, на жаль, впродовж ночі росіяни випускали по населених пунктах реактивні снаряди:

Внаслідок удару системами залпового вогню "Смерч" по Миколаєву та передмістю пошкоджено 8 приватних будинків – в одному з них через влучання боєприпасів сталася пожежа.

В лісі, поблизу села Галіцинове, виникло два займання. Пожежі оперативно ліквідовані.

На одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза. Попередньо відомо, що поранення отримали троє людей, серед них – одна дитина.

Також вночі, поки мирні люди спали, ворог двічі обстріляв Нікопольський район з "Градів" й скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада.

Внаслідок нічних обстрілів загинули 12 людей

На жаль, внаслідок обстрілів у Марганці загинули 113 людей. Ще 11 постраждали, 5 з яких у важкому стані. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок: Центр надання адмінпослуг, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінбудівель. Тривають роботи з розбору завалів.

Натомість у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка, її будинок вщент зруйнований. Також постраждало подружжя. Жінка з пораненнями перебуває у лікарні в стані середньої важкості, чоловік лікується вдома. Крім цього, у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони.

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