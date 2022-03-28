ЗСУ влучним пострілом наздогнали авто росіян на повному ходу

28 березня 2022 , 13:05
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась.

В одній з областей України Збройні Сили України яскраво та вміло знищили ворожий транспорт.

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Інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ.

Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась,
– йдеться у повідомленні.

Загальні втрати ворога станом на 28 березня

  • Особовий склад – 17 тисяч осіб;
  • Танки – 586 одиниць;
  • Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
  • Артилерійські системи – 302 одиниць;
  • РСЗВ – 95 одиниць;
  • Засоби ППО – 54 одиниць;
  • Літак – 123 одиниць;
  • Гелікоптер – 127 одиниць;
  • Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
  • Кораблі / катери – 7 одиниць;
  • Цистерн з паливом – 73 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
  • Спеціальна техніка – 21 одиниць;
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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Автор: Марта Пономаренко