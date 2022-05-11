ЗСУ влучно і якісно палять російську техніку: ще один знищений танк окупантів

Українські військові ефектно знищили ворожий танк. Один влучний постріл – і техніка красиво запалала.

Результати своєї роботи продемонстрував один із підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Мінус ще один танчик

Українські військові потрапили просто в "десяточку". Танк противника повністю знищений.

#єТАНЧИК ДШВ ЗСУ влучно і якісно палять російську техніку, – лаконічно підписали відео у Генеральному штабі ЗСУ.

Як українські військові знищили російський танк: дивіться відео

Втрати росіян станом на 11 травня

Українські захисники продовжують героїчно протистояти російським окупантам, які переважають в техніці та живій силі. Втрати серед загарбників активно ростуть: лише за минулу добу, 10 травня, ЗСУ знищили аж 350 російських військових.

Актуальні дані опублікували в Генеральному штабі Збройних Сил України. Там уточнили, що дані орієнтовні. Адже тривають активні бої, тому підрахувати точну кількість втрат серед ворога наразі складно.

Втрати окупантів щодо техніки:

танки – 1187 (+17) одиниць;

ББМ (бойові броньовані машини) – 2856 (+48) одиниць;

артилерійські системи – 528 (+9) одиниць;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 185 (+0) одиниць;

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 87 (+0) одиниць;

літаки – 199 (+0) одиниць;

гелікоптери – 160 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 390 (+10);

крилаті ракети – 94 (+0);

кораблі – 12 (+0) одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17) одиниць;

спеціальна техніка – 41 (+0).

Найбільше втрат в російських окупантів зафіксували на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Україну очікує непростий період – кілька складних тижнів, а може й навіть місяців. Хоч у першій фазі війни вдалося перемогти, зараз варто сконцентруватися на наступній. У ворога ще багато ресурсів.

Зараз багато інших держав почали значно сильніше підтримувати Україну відповідним озброєнням. Його все більше прибуває, а Росія не зможе перемогти у такій війні ресурсів. Адже за Україною – увесь Захід.

Утім, поки що доведеться зачекати, доки прибуде достатньо зброї, щоб потенціали двох армій зрівнялися і Україна почала б активний наступ.

Тому нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів, можливо, місяців, – наголосила Маляр.

Важливо – в Путіна є ресурси, щоб продовжувати війну: дивіться відео