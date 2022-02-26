ЗСУ вщент знищили ще одну колону окупантів під Харковом

Неподалік Харкова Збройним силам України вдалося знищити чергову колону техніки російських окупантів.

У мережі з'явилося відео наслідків вдалих дій ЗСУ щодо військ агресора на харківському напрямку.

Важливо Ми віддаємо за вас життя, а ви допоможіть нам, – ЗСУ звернулися до цивільних

Радісною новиною поділився телеграм канал порталу InformNapalm до якого потрапило відео, де цивільні зафільмували як проїжджають обгорілі залишки великої колони техніки агресора, яка вже більше ніколи і нікуди не поїде.

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