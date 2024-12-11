Артилеристи ЗСУ встановили рекорд дальності пострілу в реальному бою, – ЗМІ

Українські артилеристи змогли встановити світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії. Так, вони вразили ціль на відстані у 70 кілометрів.

Про це у вівторок, 10 грудня, повідомили в Defense Express, передає 24 Канал.

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У виданні Defence24 було опубліковано статтю, яка присвячена питанню інтеграції польських САУ Krab з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. Саме там згадуються військові Сил оборони.

Вказується, що наші артилеристи, які воюють якраз на польській САУ Krab "повинні були вразити ціль на відстані 70 кілометрів". На думку польських аналітиків, це свідчить про те, що польські САУ, які воюють в Україні, вже можуть використовувати снаряди Vulcano GLR.

При цьому у матеріалі не уточнено, який результат мала стрільба на 70 кілометрів. Так само не зазначалося, коли і де стався цей епізод.

В Defense Express зауважили, що дальність стрільби у 70 кілометрів зі 155-мм гармати справді є рекордним показником. Особливо, якщо врахувати реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах.

Там також зауважили, що відбулась інтеграція Vulcano GLR уже під самохідні артустановки K9, які зараз уже має на озброєнні Військо Польське також, що в свою чергу також створює відповідний простір для можливостей.



Характеристики самохідної гаубиці AHS Krab / Інфографіка NV

Самохідні гаубиці AHS Krab виробляє польська компанія Huta Stalowa Wola з 2008 року.

Гаубиця являє собою 155-мм нарізну гармату на базі шасі південнокорейської САУ K9 Thunder. Башта гармати виготовлена на базі британської САУ AS-90.

Довжина AHS Krab – 12 метрів, ширина – 3,6 метра, висота – 3 метра, вага — 48 т. Екіпаж складається з 5 осіб. Довжина ствола гармати – 52 калібри, вона може стріляти чергами з 3 пострілів протягом 10 секунд або вести інтенсивний вогонь по 3 постріли протягом хвилини. Максимальна скорострільність – до шість пострілів за хвилину. Боєзапас гармати – 40 снарядів.

Мінімальна далекобійність САУ Krab – 5 кілометрів, далекобійність осколково-фугасними снарядами – 32 кілометра, осколково-фугасними снарядами з газогенератором – 40 кілометрів, M982 Excalibur – понад 50 кілометрів.

САУ Krab може пересуватися – до 67 кілометрів за годину, а запас ходу – 400 кілометрів.