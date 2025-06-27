Росіяни обіцяли роботу в тилу: під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного найманця з Китаю

Українські захисники взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який долучився до російської армії. Іноземець визнає, що зробив помилку, коли погодився воювати проти України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити". Там повідомили, що Росія залучила до боїв новобранців 102 мотострілкового полку, де з 25 солдатів лише четверо росіян. Інші бійці приїхали з інших країн – 8 китайців, чотири кавказця, 3 солдати з Кенії, 2 колумбійця, громаднин Ірану, Єгипту, Бангладешу та Гани.

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На Донеччині в полон взяли найманця з Китаю

Під час бойових операцій на Торецькому напрямку Сили оборони України взяли в полон одного з бійців 102 мотострілкового полку. Ним виявився 24-річний громадянин Китаю Ван Ву з позивним "Шабля". Росіяни надурили іноземця, пообіцявши йому роботу в тилу, але після підготовки разом його відправили на передову, забравши телефони та особисті речі. Чоловік просто хотів заробити гроші для родини, але натомість потрапив на справжню війну.

Китайці та громадяни інших країн воювали не довго. Дуже швидко після підписання контракту не всі з них пережили перший самогубний штурм. Серед загиблих був і друг полоненого китайця Ян Цзіньшен. Ван Ву бачив на власні очі, як вбивали побратимів. Тож тепер він шкодує, що зв'язався з російською армією, сподівається повернуться додому і побачити сім'ю.

Я дійсно розумію, що нас обдурили. Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір. Впевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх дурять,

– говорить полонений громадянин Китаю.

Китаєць розповідає, як потрапив до російської армії: дивіться відео

Раніше ЗСУ брали двох китайців у полон на Донеччині. Тоді розвідка мала дані, що таких громадян у підрозділах ворога є значно більше. Ван Гуанцзюнь та Чжан Женьбо давали пресконференцію. та розповіли про всі жахливі реалії російської армії та ставлення військових до іноземних найманців.

Автори проєкту вкотре нагадують, що Росія зовсім не цінує іноземних найманців та використовує їх "як м'ясо". Вони не шкодують навіть своїх громадян, тому служба на боці Росії неодмінно призводить до полону або загибелі.

Україна закликає уряди всіх країн, чиїх громадян Росія вербує для участі у війні, а також усю світову спільноту, докласти всіх можливих зусиль, щоб припинити цю злочинну практику,

– кажуть у "Хочу жити".

Українське МЗС своєю чергою закликає іноземців уникати підписання контракту з міноборони Росії та вступати до лав окупаційної армії.