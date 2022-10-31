ЗСУ за 3 хвилини збили два вертольоти КА-52 на Херсонщині

Повітряні сили України за 3 хвилини збили два російські ударні гелікоптери Ка-52 на Херсонщині.

Таким чином українські захисники знищили уже третій гелікоптер ворога за добу. Перший збили ще зранку.

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Мінус два "Алігатори" за три хвилини

У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.

Російську авіаційну техніку знищив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.

Що являє собою Ка-52 Це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Ще два гелікоптери самоліквідувались

Сьогодні у Псковській області вибухнули два російські гелікоптери Ка-52.

За попередньою інформацією, техніка була розміщена на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько-латвійського кордону.

Гелікоптери були непридатні для експлуатації – вони були на ремонті.

Причини вибуху невідомі. Зазначають, що від вибуху шматки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо.

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. Тож, якщо порахувати скількох "Алігаторів" за сьогодні позбулась Росія, то у сукупності – це аж 5 гелікоптерів Ка-52. Ціна одного – близько 16 мільйонів доларів.