ЗСУ за 3 хвилини збили два вертольоти КА-52 на Херсонщині
31 жовтня 2022 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили України за 3 хвилини збили два російські ударні гелікоптери Ка-52 на Херсонщині.
Таким чином українські захисники знищили уже третій гелікоптер ворога за добу. Перший збили ще зранку.
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У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.
Російську авіаційну техніку знищив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.
Що являє собою Ка-52Це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".
Ще два гелікоптери самоліквідувались
- Сьогодні у Псковській області вибухнули два російські гелікоптери Ка-52.
- За попередньою інформацією, техніка була розміщена на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько-латвійського кордону.
- Гелікоптери були непридатні для експлуатації – вони були на ремонті.
- Причини вибуху невідомі. Зазначають, що від вибуху шматки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо.
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