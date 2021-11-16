ЗСУ захопили на Донбасі "Орлан-10", який є на озброєнні в єдиної армії у світі – російської

Українські військові на Донбасі примусово посадили ворожий безпілотник. Усе тому, що той перетнув лінію розмежування.

Безпілотник належить до комплексу "Орлан-10"

Інцидент трапився на Донеччині. БПЛА змусили до посадки за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

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Ворожий безпілотник не зазнав зовнішніх ушкоджень. Українські військові вже ідентифікували його. Ним виявився БПЛА, який належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10". Він призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні російської армії.

Крилатий трофей є неспростовним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України,

– наголосили у штабі ООС.

Докази присутності Росії на Донбасі від міжнародних експертів

Міжнародна неурядова організація "Conflict Armament Research" 3 роки досліджувала постачання зброї на тимчасово окупований Донбас. Фахівці надали 230 сторінок доказів того, що зброя бойовиків має російське походження.

Експерти встановили десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів, переносних зенітно-ракетних комплексів. Більшість озброєння має саме російське походження.

Зауважимо, у дослідженні організація співпрацювала з контррозвідкою СБУ та поліцією.