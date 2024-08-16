ЗСУ могли зайти в село Борки на Курщині

Триває операція Сил Оборони у Курській області. Вранці 16 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли ще одне російське село.

Йдеться про село Борки Курської області. У мережі також показали фото, що підтверджує це.

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ЗСУ взяли під контроль Борки

На фото, що поширюється у соцмережах, видно, як український військовослужбовець стоїть поряд із будівлею "Пошти Росії".

На кадр також потрапила вивіска Борківської сільської ради.

Село Борки належить до Суджанського району. Його населення менше 400 осіб.

Населений пункт розташований за 4,5 кілометра від українського кордону. З Борків до Курська – 89 кілометрів, до Суджі – 13,5.

Додамо, що наразі ЗСУ продовжують активно просуватися на Курщині. Головнокомандувач Олександр Сирського розповів, що з початку операції на Курщині ЗСУ просунулися на 35 кілометрів. Загалом вони контролюють 1 150 квадратних кілометрів, а це – понад 80 населені пункти.

До слова, за повідомленням Сирського, українська армія повність закінчила зачистку Суджі та ще трьох інших населених пунктів.

Село Борки на Курщині перейшло під контроль України / Фото із соцмереж