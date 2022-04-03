ЗСУ захопили ще один пошкоджений російський "Солнцепьок"

Українські військові продовжують збільшувати кількість техніки. Так, нашим бійцям вдалося захопити ще один пошкоджений російський "Солнцепьок".

Бійці ЗСУ з порожніми руками не повертаються. І поки окупанти ганебно крадуть штани та кросівки з українських осель, наші військові відбирають у них ворожу техніку.

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Підрихтують і допомагатиме бити окупантів

Так, нашим бійцям вдалося розжитися ще один "Солнцепьоком". Він, звичайно ж, не в ідеальному стані, але це питання дуже просто вирішується. Щойно його відремонтують, бойова машина допомагатиме нищити тих, хто її до України привіз.

Що таке "Солнцепьок" Це удосконалена система ТОС-1 "Буратіно". "Солнцепьок" – російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 міліметрів. Вона установлена на базі танка Т-72. З неї випускають запалювальні або термобаричні боєприпаси.

Українські бійці розжилися черговою трофейною машиною окупантів:

А всередині машини наші бійці побачили окупантський сухпайок. І, ясна річ, розкрили його. Найманцям видають з собою кілька пачок галет, паштети, жувальні гумки, армійський сир і бекон, пюре, чай, каву, цукор та навіть "Офіцерський" шоколад.

Не дивно, що після поїдання всього цього окупанти бігають поміж українських хат і крадуть курей. На такому довго не протягнеш.

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