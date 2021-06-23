ЗСУ закінчили масштабні військові навчання на Півдні України: відео

Станом на 23 червня на Півдні завершили тактико-спеціальні тренування підрозділів ЗСУ. Командував процесом генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Навчання відбувалося на полігонах Херсонської та Запорізької областей, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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За словами Наєва, "перший етап тренувань підрозділів почався з десантування українських "крилатих піхотинців" у Херсонській області".

"Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ ЗСУ швидко доправили на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, який висадився на морське узбережжя".

Командувач наголосив, що "воїни-десантники здійснили висадку посадковим способом, а після цього вийшли до вказаного району, взявши під контроль панівну висоту".

"Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів", – зауважив Наєв.

У ході другого етапу навчання "до тренувань залучили важку артилерію та протидесантний резерв зі складу основних сил".

Наєв розповів, що "воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш до району зосередження, провели заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника".

Водночас "протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника".

"Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя", – розповів генерал-лейтенант.

Під час "останнього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям гелікоптерів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів".

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