ЗСУ закріплюються на рубежах на 2 напрямках та "відмінусували" ворожий засіб ППО

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що тільки за останню добу там було 30 бойових зіткнень. Крім цього, Росія вдарила по Україні "Шахедами".

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На рубежах яких напрямків закріплюються ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках – оперативна обстановка без суттєвих змін, немає ознак формування наступальних угруповань противника. Проте визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Своєю чергою на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність та завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли орієнтовно 10 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку – ЗСУ стійко тримають оборону. Росія атакувала артилерією та мінометами Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку – Росія з авіації вдарила протягом доби в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Під атакою артилерії були понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку – ЗСУ під щільним вогнем артилерії противника успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Кремль з авіації вдарив по Дружбі та Торецьку. Від російської артилерії постраждали понад 10 населених пунктів: Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку – ЗСУ стримують наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки та з артилерії атакував понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку – під вогнем російської артилерії ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районах Мар'їнки та Красногорівки. Росія завдала авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області, обстріляла понад 10 населених пунктів, серед них – Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Побєда.

На Шахтарському напрямку – Росія вела марні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного, обстріляв понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках – ворог зосередив зусилля, щоб не допустити подальшого просування наших військ. З артилерії вороги атакували понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ успішно б'ють по ворогу

Тільки за минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, наші військові знищили 3 розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: