ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку, – генерал Тарнавський

Українські захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Наші воїни завдають агресору значних втрат і закріплюються на зайнятих рубежах.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія". Олександр Тарнавський розповів, що росіяни втратили ще понад 240 бійців.

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Українські захисники закріплюються на зайнятих рубежах Мелітопольського напрямку. Окрім того, проводять розмінування та дорозвідку.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали 11 авіаційних ударів, провели 36 бойових зіткнень і здійснили 610 артобстрілів. Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1212 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 241 особу. 2 російських окупанти здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи, 4 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки. Також знищено один важливий об'єкт ворога,

– підкреслив Олександр Тарнавський.

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