ЗСУ на Запоріжжі знешкодили 32 окупантів і ліквідували ворожі спостережний і опорний пункти

Українські захисники на Запорізькому напрямку продовжують боронити країну від російських окупантів. Лише за день військові витримали 34 обстріли позицій та змогли знищити особовий склад та техніку росіян.

У Силах оборони Запорізького краю повідомляють, що за минулу добу, станом на 23 годину 19 червня, оперативна обстановка на Запоріжжі не зазнала суттєвих змін. Збройні Сили України продовжують стійко захищати державу від російської навали та утримувати рубежі.

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За даними відомства, російські бойовики не вели 19 червня активних бойових дій. Натомість основні зусилля росіян були спрямовані на перегрупування власних сил та для утримання раніше захоплених територій, вогневого ураження позицій наших військ, розосередження своїх сил, щоб уникнути обстрілів з боку українських військ.

Противник продовжує концентрувати техніку та особовий склад в населених пунктах Василівського і Пологівського районів і здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Ймовірність наступальних дій противника в напрямку населених пунктів Оріхова, Гуляйполе, Кам'янське протягом найближчого часу не відмічається,

– повідомили у Силах оборони.

У відомстві зазначили, що на всіх рубежах Запоріжжя ведуться стримувальні дії проти окупантів на лініях розмежування. Росіяни натомість вздовж всієї лінії зіткнення продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та місцевої цивільної інфраструктури за підтримки авіації, ствольної та реактивної артилерії.

Українські військові Сил оборони на Запоріжжі продовжують відповідати російським окупантам та нищать його техніку та особовий склад.

Протягом минулої доби українські бійці знищили:

особового складу – 14 осіб, 18 окупантів поранили;

3 бойових броньованих машин.

Крім того, знищено один спостережний пункт, 1 опорний пункт ворожого взводу, і 1 бліндаж,

– заявили в Силах оборони.

Українці нищать окупантів щодня

Повітряні сили ЗСУ 19 червня знищили ворожі ротну тактичну групу, опорний пункт та купу техніки.Також наші бійці приземлили черговий російський безпілотник. Українські авіаційні підрозділи працюють на багатьох напрямках.

Російські окупанти 19 червня втратили:

безпілотний літальний апарат, який знищили бійці підрозділу зенітних ракетних військ;

техніку, особовий склад ротної тактичної групи та один з опорних пунктів, які знешкодили внаслідок авіанальотів.

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