ЗСУ та територіальна оборона запобігли втіленню усіх планів окупантів. Окупантів знищують та беруть у полон у всіх напрямках, де вони вели наступ.

Сьогодні уночі російські окупанти знову намагалися прорватися на територію України, але усі їх плани завершилися поразкою. ЗСУ та територіальна оборона знищують ворожу техніку, військових та знешкоджують диверсійні групи.

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Затримання диверсантів у Нікополі

Українським силам вдалося знешкодити та затримати диверсійну групу окупантів у Нікополі. Окупантам не вдалося втілити своїх планів.

Затримані диверсанти у Нікополі / Фото Останній Блокпост

Вночі ворогу вдалося висадити групу диверсантів у Василькові поблизу Києва, але наші сили зуміли відбити їх напад.

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